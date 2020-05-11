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На Буковине коронавирус обнаружили еще у 56 человек

На Буковине коронавирус обнаружили еще у 56 человек
01:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:За минувшие сутки в медучреждениях Черновицкой области умерли 5 пациентов, у трех из которых подтвержден COVID-19.

В воскресенье, 10 мая, в Черновицкой области зафиксировали еще 56 случаев COVID-19.

В частности, 23 больных зафиксировали в Черновцах, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

В то же время, от коронавирусной инфекции на Буковине выздоровели уже 356 человек.

"ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу", - отметил чиновник.

Также известно, что за минувшие сутки в медучреждениях Черновицкой области умерли 5 пациентов, у трех из которых подтвержден COVID-19.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 324 человека. Из них 81 пациент умер от осложнений заболевания.

Ранее Осачук сообщал, что с 12 мая в Черновицкой области планируют открыть для прогулок парки и скверы. Однако, аттракционы и детские площадки останутся закрытыми. Также заработают магазины непродовольственных товаров, вещевые рынки, мастерские по ремонту одежды и химчистки.

Напоминаем, по состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный, за сутки от болезни погибли 15 человек.

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Буковина, Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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