Полиция расследует обстоятельства ДТП в Харькове (Фото)

Новости Украины:Полиция Харькова устанавливает обстоятельства ДТП.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова. Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу. Об этом сообщает полиция области.

Сообщение об аварии на улице Героев Труда поступило в полицию 10 мая в 16:50.

Предварительно установлено, что потерпевшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водители автомобилей Lexus и Renault остановились перед переходом для пропуска пешеходов. В то же время водитель автомобиля Mercedes-benz не успел затормозить и совершил наезд на автомобиль Lexus, который стоял впереди. От удара транспортное средство отбросило на пешехода и автомобиль Renault.

Информация о происшествии зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Харькове мужчина на угнанном авто сбил полицейского, объявлена операция "Перехват".