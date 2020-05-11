Киевводоканал: Холодная вода уже есть в домах всех киевлян

Работу Деснянской водопроводной станции восстановлено, с ночи понедельника холодная вода подается в дома всех киевлян, сообщила пресс-служба Киевводоканала в Фейсбуке.
"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, холодная вода подается в дома всех киевлян.
Как сообщалось, в воскресенье вечером Киевводоканал сообщил, что в результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов и возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах.
В комментариях к посту пользователи сообщали об отсутствии холодной воды в разных районах Киева.