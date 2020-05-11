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Одна из областей отложила смягчение карантина

Одна из областей отложила смягчение карантина
11:12 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начала смягчения каратинных ограничений на 15 мая.

Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, такое решение приняла Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сообщил замглавы Львовской ОГА Тарас Греня.

В частности, за минувшие сутки ПЦР-тесты подтвердили наличие коронавируса у 54 жителей Львовщины, два больных умерли.

При этом ранее местные власти намеревались отложить открытие только парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви.

Таким образом, власти Львовской области прибегли к адаптивному карантину, когда ограничения снимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, в Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

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Львовская область, Карантин, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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