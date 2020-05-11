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Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"

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Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном введении более строгого карантина в случае ухудшения эпидситуации.

Власти Киева ужесточат карантин, если динамика заболевания коронавирусом будет расти. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Всего по состоянию на 11 мая в столице уже 1871 подтвержденный случай COVID-19.

За сутки коронавирус обнаружен у 32 женщин в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочек в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчиков в возрасте 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 13 человек, Дарницком – 12, и Деснянском – 8.

 "Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер.

И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", сообщил мэр Киева.

В Киеве коронавирусом заболели еще 66 человек

В предыдущие дни в Киеве фиксировалось меньше случаев коронавируса. Так, за 9 мая зафиксировано 34 случая, за 8 мая - 50, 7 мая - 46 случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса.

В Киеве обнаружено больше всего новых случаев в Украине – 66, однако не зафиксировано случаев смертей или выздоровлений.

В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской – 52, во Львовской – 45.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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