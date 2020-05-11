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ГПСУ: Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся

ГПСУ: Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся
13:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся до особого распоряжения.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - отмечается в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Там также напомнили, что во время действия этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенных сил в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская", - отмечено в сообщении.

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При этом в Госпогранслужбе подчеркнули, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего объединенных сил. "Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию", - рассказали в ведомстве.

В связи с этим Госпогранслужба просит граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия представителей незаконных вооруженных формирований. Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать об изменениях в режиме работы КПВВ.

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Госпогранслужба, Донбасс, Карантин, Ограничения, КПВВ.
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