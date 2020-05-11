В Запорожской области в двух селах массово гибнут пчелы

Новости Украины:Причиной считают обработку полей химикатами.

В Веселовском районе Запорожской области в двух селах массово гибнут пчелы. Причиной считают обработку полей химикатами.

Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Дмитрий Майстро.

"Выходной, а у меня утром "красный" телефон... Пасечники сообщают о массовой гибели пчел в селах Зеленый гай и Чкалово Веселовского района. Причина - ядохимикаты, которыми аграрии в ночь с воскресенья на понедельник обработали поля", - сообщил Майстро.

Поэтому, пчеловоды не имели возможности обезопасить пчел от отравления. Убытки пчеловодов, добавил депутат, - колоссальные.

Аналогичная ситуация недавно произошла и в Новониколаевском районе.