Ослабление карантина: В Днепре открылись непродуктовые магазины и летние кафе

Новости Украины:По состоянию на 11 мая в Днепропетровской области COVID-19 диагностировали у 731 человека, 6 человек умерли.

После ослабления карантина в Днепре открылась часть непродуктовых магазинов, летние площадки кафе и ресторанов. Об этом пишет "Радио Свобода".

Для пользования заведениями нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме того, с 11 мая в городе вновь открыты для посещения зеленые зоны. Посетителей много даже вечером. Большинство людей в парках находятся без масок.

Также с 11 мая в Днепре возобновили работу всех маршрутов трамваев и троллейбусов и запустили большинство маршрутов общественного транспорта. Проезд теперь платный, но, чтобы пользоваться транспортом, как и раньше, нужен спецбилет, выданный в мэрии, маска и перчатки.

Метрополитен пока не работает, о сроках возобновления его работы не сообщается.

Напомним: по состоянию на 11 мая в Днепропетровской области COVID-19 диагностировали у 731 человека, 6 человек умерли.