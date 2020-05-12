Минздрав: В отдельных регионах возможно усиление карантина

Новости Украины:В случае усложнения ситуации с коронавирусом в некоторых регионах местные власти могут вводить адаптивный карантин, который может быть усилен.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что органы местного самоуправления могут усиливать карантинные мероприятия на местах. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Конечно, мы держим постоянную связь, контакт с руководителями и местного самоуправления, с мэрами городов и руководителями областей относительно карантинных мер на территории той или иной громады или области", - заявил министр.

По словам Степанова, в целом со вчерашнего дня, 11 мая, по всей стране смягчены карантинные меры, однако на местах есть возможность усиливать карантин. "Это так выписано у нас в законе, и это абсолютно нормально", - подчеркнул министр.

"У нас уже есть примеры, когда есть усиленные меры, например, в Киеве не открываются торгово-развлекательные центры или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. То есть, это все то, что и является адаптивным карантином, и мы в постоянной связи находимся с органами местного самоуправления, которые вводят, в том числе, усиление карантинных мер", - сказал Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продолжило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

В частности, разрешена деятельность кабинетов стоматологии, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, работа адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

В Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 23 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.