Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет
Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая

Минздрав: В отдельных регионах возможно усиление карантина

Минздрав: В отдельных регионах возможно усиление карантина
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В случае усложнения ситуации с коронавирусом в некоторых регионах местные власти могут вводить адаптивный карантин, который может быть усилен.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что органы местного самоуправления могут усиливать карантинные мероприятия на местах. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Конечно, мы держим постоянную связь, контакт с руководителями и местного самоуправления, с мэрами городов и руководителями областей относительно карантинных мер на территории той или иной громады или области", - заявил министр.

По словам Степанова, в целом со вчерашнего дня, 11 мая, по всей стране смягчены карантинные меры, однако на местах есть возможность усиливать карантин. "Это так выписано у нас в законе, и это абсолютно нормально", - подчеркнул министр.

"У нас уже есть примеры, когда есть усиленные меры, например, в Киеве не открываются торгово-развлекательные центры или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. То есть, это все то, что и является адаптивным карантином, и мы в постоянной связи находимся с органами местного самоуправления, которые вводят, в том числе, усиление карантинных мер", - сказал Степанов.

Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт

Как сообщалось, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продолжило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

В частности, разрешена деятельность кабинетов стоматологии, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, работа адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

В Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 23 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
03 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
04 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
05 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: После снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости
ВОЗ: После снятия карантина фиксируют всплеск COVID-19
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 12 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь