В одной из воинских частей ВСУ погиб военный

Новости Украины:Украинского военнослужащего обнаружили мертвым в одной из воинских частей ВСУ.

На территории поста выездной охраны воинской части, расположенной в Киеве, 11 мая обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины в Facebook.

"11.05.20 около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции.

11 мая в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.

Согласно открытым данным, воинская часть А0139 расположена в Киеве на проспекте Победы, 55/2.