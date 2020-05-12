В одной из воинских частей ВСУ погиб военный

На территории поста выездной охраны воинской части, расположенной в Киеве, 11 мая обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины в Facebook.
"11.05.20 около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции.
11 мая в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.
Согласно открытым данным, воинская часть А0139 расположена в Киеве на проспекте Победы, 55/2.