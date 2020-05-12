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Вторник, 12.05.2020

Военные нанесли мощный удар по позициям боевиков в Донецкой области (Видео)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям оккупационных войск РФ в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовала в YouTube боевая группа К-2 из состава 54 отдельной механизированной бригады ВСУ. Как сообщается, на указанных позициях находились боевики прокремлевской террористической группировки Восток, которые вели обстрел передовых укреплений украинских военных. "За дело взялись разведчики. Через некоторое время были обнаружены позиции, количество горе-воинов и их вооружение. И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка", — рассказали бойцы ВСУ. В результате удара были уничтожены три огневые точки террористов, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет и трое боевиков.
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