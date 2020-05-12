На Черниговщине потушили пожар на торфяниках

Новости Украины:В Черниговской области спустя почти месяц ликвидировали пожар на торфяниках.

Спасатели Черниговщины накануне наконец потушили пожар на торфянике на площади 90 га, который с 14 апреля длился около с. Смолин Черниговского района.

Об этом сегодня сообщило управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

"По состоянию на 16 час. 30 мин. ликвидирован пожар торфа, который произошел 14.04.2020 года на территории Гончаровского поселкового совета (Черниговский район, возле с. Смолин). В целом ликвидированы очаги возгорания на площади 90 га", - говорится в сообщении.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, пожар произошел на разработках Смолинского торфобрикетного завода - филиала ГП "Черниговторф". Горение происходило на глубине 30-40 см при глубине залегания торфа 3-6 м. К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц техники и 33 работники от УГСЧС и торфозавода.

Всего с 1 января этого года спасатели Черниговщины потушили 95,3 га тлеющих торфяников.