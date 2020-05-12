Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина
Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом (Видео)
52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом (Видео)

На Черниговщине потушили пожар на торфяниках

На Черниговщине потушили пожар на торфяниках
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Черниговской области спустя почти месяц ликвидировали пожар на торфяниках.

Спасатели Черниговщины накануне наконец потушили пожар на торфянике на площади 90 га, который с 14 апреля длился около с. Смолин Черниговского района.

Об этом сегодня сообщило управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

"По состоянию на 16 час. 30 мин. ликвидирован пожар торфа, который произошел 14.04.2020 года на территории Гончаровского поселкового совета (Черниговский район, возле с. Смолин). В целом ликвидированы очаги возгорания на площади 90 га", - говорится в сообщении.

ГСЧС: в Николаевской области второй раз за сутки возник пожар на полигоне твердых отходов

По информации департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, пожар произошел на разработках Смолинского торфобрикетного завода - филиала ГП "Черниговторф". Горение происходило на глубине 30-40 см при глубине залегания торфа 3-6 м. К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц техники и 33 работники от УГСЧС и торфозавода.

Всего с 1 января этого года спасатели Черниговщины потушили 95,3 га тлеющих торфяников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Черниговская область, Чернигов, Лесные пожары, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, кого бесплатно тестируют на COVID-19
Кого в Украине бесплатно тестируют на COVID-19
Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Кличко: Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь