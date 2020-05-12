В Николаеве настаивают, что карантин надо ослаблять с умом

Новости Украины:Мэр Николаева подчеркивает, что Украина должна не допустить новой вспышки COVID-19.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич видит проблему возможного усугубления ситуации с коронавирусом из-за несоблюдения людьми "масочного режима" в общественных местах.

Как рассказал он во вторник в эфире телеканала "Украина 24", после ослабления карантина в Николаеве люди массово стали гулять в парках и на площадях, не соблюдая "масочный режим".

"Люди устали быть дома, сидеть в четырех стенах Самая большая проблема, что люди в местах скопления народа находятся без средств защиты.С 11 мая все высыпались в парки и на площади и засели в кафе", - сказал он.

"Карантин надо ослаблять с умом, иначе мы завтра получим полные больницы", - подытожил мэр.