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В Николаеве настаивают, что карантин надо ослаблять с умом

В Николаеве настаивают, что карантин надо ослаблять с умом
19:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Николаева подчеркивает, что Украина должна не допустить новой вспышки COVID-19.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич видит проблему возможного усугубления ситуации с коронавирусом из-за несоблюдения людьми "масочного режима" в общественных местах.

Как рассказал он во вторник в эфире телеканала "Украина 24", после ослабления карантина в Николаеве люди массово стали гулять в парках и на площадях, не соблюдая "масочный режим".

"Люди устали быть дома, сидеть в четырех стенах Самая большая проблема, что люди в местах скопления народа находятся без средств защиты.С 11 мая все высыпались в парки и на площади и засели в кафе", - сказал он.

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"Карантин надо ослаблять с умом, иначе мы завтра получим полные больницы", - подытожил мэр.

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Николаев, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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