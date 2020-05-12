Львовянин хочет подорвать ресторан: подробности (Фото)

Новости Украины:Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане.

Полицейские в Винниках (Львовская обл.) ведут переговоры с неизвестным мужчиной, который закрылся в ресторане и угрожает взорвать гранату.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как сообщается на сайте полиции Львовской области во вторник вечером, 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в г.Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него имеется граната и он может ее взорвать. В полиции добавили, что в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.

"Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины Василием Виконский проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.