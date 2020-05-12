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Садовый об ослаблении карантина во Львове: К пятнице будем финализировать свое решение

Садовый об ослаблении карантина во Львове: К пятнице будем финализировать свое решение
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Львов примет решение по дальнейшему ослаблению карантина к пятнице, учитывая ситуацию с заболеваемостью.

Городской голова Львова Андрей Садовой считает необходимым увеличение количества тестируемых на коронавирус, решения по дальнейшему ослаблению карантина будут приниматься с учетом текущей ситуации с инфицированием COVID-19.

Во вторник в эфире телеканала "Украина 24" Садовой рассказал об ослаблении карантина в городе.

"Вчера (11 мая – ред.) мы начали немного ослабление, дали возможность людям быть в парках, скверах, разрешили работу летних площадок. Думаю, настроение львовян значительно улучшится",- сказал мэр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что крупные магазины в городе еще закрыты, а решение по дальнейшим шагам ослабления карантина будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

"Думаю, к пятнице будем финализировать свое решение… дуем на холодное… надо уметь держать баланс", - сказал он.

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Говоря о работе кафе и ресторанов, Садовой уточнил, что пока разрешена работа летних площадок и террас, около 10% заведений уже открылись.

"Очень жесткая дисциплина, порядок",- заверил мэр.

Городской голова Львова подчеркнул, что при выявлении нарушений в работе кафе и ресторанов они будут просто закрываться.

"Вчера одна летняя площадка нарушила правила, и мы приняли решение их закрыть… теперь они думают, как выходить из ситуации", - сказал Садовой.

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Садовой выразил убеждение в необходимости увеличения количества тестируемых на COVID-19 .

"Все зависит от того, насколько мы будем увеличивать количество тестирования…Очень много людей болеют бессимптомно, но в то же время они могут заразить других", - пояснил мэр.

С другой стороны, по его словам, у лабораторий нет возможности для проведения масштабного тестирования.

"Львов за сутки делает около 300 тестирований",- добавил Садовой.

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Львов, Андрей Садовый, Карантин, Covid-19.
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