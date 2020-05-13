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В Одессе группа злоумышленников выкрала мужчину и требовала выкуп

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В Одессе группа злоумышленников выкрала мужчину и требовала выкуп
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества.

В Одессе бандиты похитили и трое суток удерживали жителя Киевщины, вымогали перевести им более 11 млн грн и переписать движимое и недвижимое имущество. Преступники задержаны, похищенный освобожден, сообщило одесское интернет-издание "Думская".

"9 мая трое преступников выкрали жителя Киевской области, временно проживавшего на улице Вильямса в Одессе. В течение трех дней злоумышленники удерживали человека, требуя перевести на их счет более 11 млн грн и переписать движимое и недвижимое имущество", – сказано в сообщении на сайте издания во вторник, со ссылкой на полицию области.

По информации "Думской", не выдержав побоев и угроз, заложник перевел часть средств со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей.

"Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы при силовой поддержке батальона полиции особого назначения", – говорится в сообщении.

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В информации отмечается, что задержанные - уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Возраст похитителей - от 28 до 31 года.

Действия всех троих фигурантов следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Двум из них также сообщили о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест.

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Одесса, Полиция, Выкуп, Происшествие.
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