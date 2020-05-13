Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Ситуация на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен украинский военный

Ситуация на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен украинский военный
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В среду, 13 мая, в результате обстрела оккупационных сил РФ на Луганском направлении ранен украинский военнослужащий.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников получил ранение украинский военнослужащий, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил на луганском направлении", - указывается в сообщении.

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение и получил надлежащую помощь.

На Донбассе оккупанты бьют из запрещенного оружия, один военный ранен

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
02 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
03 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
04 Замглавы Одесской ОГА о своем увольнении: Поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковских"
05 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая COVID-19
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь