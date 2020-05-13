Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме. Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

”Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а точнее - с 25 мая, так как 22 - это пятница, а потом два выходных, разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится”, - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего, пока правительство не приняло соответствующее решение.

”Но когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. Что касается идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Здесь наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - превыше всего”, - подчеркнул мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, ”произойдет инфекционный взрыв, и это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям”.