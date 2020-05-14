В Киеве не будут поднимать стоимость проезда в общественном транспорте

Новости Украины:В Киеве не собираются поднимать стоимость проезда в общественном транспорте.

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не собираются, заявил мэр Киева Виталий Кличко

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

Мэр призвал киевлян для их безопасности пользоваться общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы и при неотложных делах.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И делать дальше", - отметил Кличко.