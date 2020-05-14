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Укроборонпром: Николаевский бронетанковый передал президентском полку обновленные машины

Укроборонпром: Николаевский бронетанковый передал президентском полку обновленные машины
21:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Министерстве обороны Украины получили партию из пяти единиц бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками.

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" передало Министерству обороны Украины партию из пяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Об этом сообщает Укроборонпром.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из 5 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1. Это очередная партия техники, восстановленная специалистами МБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - говорится в сообщении.

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В ходе капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники, рассказал директор НБТЗ Юрий Кравченко.

"В 2020 году Николаевский бронетанковый заработал с новым качеством. За первый квартал этого года на предприятии изготовили и отремонтировали продукцию на 31,5 млн грн, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Бронетанковый дивизион Концерна - один из самых мощных. Только с начала года бронетанковые предприятия Укроборонпрома передали вооруженным силам около 300 единиц техники", - рассказал заместитель Генерального директора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко. 

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

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Украина, Укроборонпром, ВСУ, ООС.
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