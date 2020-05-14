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Кличко о приходе IKEA в Украину: Такой инвестор особо ценен

Кличко о приходе IKEA в Украину: Такой инвестор особо ценен
23:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Кличко рад приходу IKEA в Украину.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что приход шведской мебельной компании IKEA на украинский рынок особо ценен в ситуации, которую сейчас преодолевает мир в связи с пандемией COVID-19.

Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

«Сегодня IKEA официально начала свою работу в Киеве - сначала с онлайн-магазина. Приход такого инвестора особо ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией. И это - тот позитивный сигнал, что нужно нашему городу для привлечения и других международных партнеров», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что одной из своих важных задач на посту мэра европейской столицы считает привлечение иностранных инвесторов в Киев.

«Именно к таким относится шведская корпорация IKEA. И я рад, что наше многолетнее сотрудничество и подготовка к приходу IKEA в Украине состоялись », - подчеркнул Кличко.

Мэр пообещал и дальше работать над тем, чтобы Киев становился интересным для инвесторов и комфортным для потребителей качественных товаров и услуг.

Напоминаем, 14 мая шведская мебельная компания IKEA официально объявила о выходе на украинский рынок. После запуска интернет-магазина IKEA также планирует как можно скорее открыть магазин в одном из торгово-развлекательных комплексов. Соответствующий договор аренды уже подписан с Blockbuster Mall.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр, IKEA.
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