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На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков

На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Харьковской области коронавирус зафиксировали уже у 167 медицинских работников.

На Харьковщине COVID-19 подтвержден уже у 167 медицинских работников из разных учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«По данным на 14 мая, коронавирус лабораторно подтвержден у 167 медработников из около 30 разных учреждений», - сказали в ОГА.

В частности, в областной инфекционной больнице, которая остается главным учреждением для приема пациентов с коронавирусом или подозрением на него, заразились уже шесть работников.

«В инфекционной больнице зарегистрированы 6 случаев COVID-19 среди медиков. Но, как сообщил руководитель учреждения, все они не имеют проявлений болезни. Находятся на самоизоляции. Остальные сотрудники на работе», - сказал сегодня во время брифинга директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Вадим Иванников.

Харьковскую городскую больницу №13, где заразились от переведенных из инфекционной больницы 13 медиков, закрыли по словам Иванникова, только на сутки.

«Будут проведены необходимые мероприятия. Но сегодня на прием пациентов, которых будут переводить из инфекционной больницы, откроется 17-я городская больница», - сказал директор департамента.

Всего на утро 14 мая на Харьковщине зарегистрированы 713 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 87 человек, 21 человек умер.

Утром 14 мая в Украине подтверждены 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, 4143 пациента выздоровели.

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Медики, Харьковщина, Коронавирус, Covid-19.
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