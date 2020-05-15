На Кировоградщине у браконьеров изъяли рыбы более чем 200 тысяч гривен

Новости Украины:Полиция Кировоградщины разоблачила браконьеров с огромным уловом.

Правоохранители в Кировоградской области разоблачили двух мужчин, которые занимались незаконным промыслом на территории Кременчугского водохранилища.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Кировоградской области,.

“Правоохранители установили личности нарушителей, ими оказались 33-летние жители Светловодского района. У мужчин было изъято моторную лодку и сети, а также более 2 тысяч штук рыбы разных видов — плотву, лещ, карась, окунь, карп, судак. Размер причиненного ущерба составляет около 211 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы.