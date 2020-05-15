В Украине за сутки коронавирусом заболели 142 медика

Новости Украины:За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 48 детей и 142 медиков.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавирусной болезни, из них 48 детей и 142 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Были госпитализированы 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.