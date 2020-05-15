На границе задержали контрабандную партию одежды под видом "гуманитарки"

Новости Украины:На границе с Польшей задержали контрабандную партию новой одежды и обуви на 3,5 млн грн, которую пытались ввезти под прикрытием "секонд-хенда".

Сотрудники Галицкой таможни предотвратили незаконный ввоз в Украину одежды и обуви на сумму 3,5 млн грн под видом гуманитарной помощи.

Как сообщает пресс-служба Галицкой таможни, в пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" из Польши прибыл грузовик с гуманитарной помощью. Согласно документам, в автомобиле находилось более 5 тонн бывшей в употреблении одежды и обуви из Великобритании для благотворительной организации в Харьковской обл. Стоимость груза по документам оценили в GBP540.

Таможенники направили автомобиль для углубленного осмотра транспортных средств и товаров и в грузовом отделении, кроме заявленного в товаросопроводительных документах товара, обнаружили 961 кг новой одежды и 816 пар обуви без признаков использования. Их ориентировочная стоимость - более 3,5 млн грн.

Сотрудники Галицкой таможни направили запрос компании, отправившей товар. В ответе компания прислала документы, аналогичные тем, что были предоставлены к таможенному контролю, и не сообщила о наличии среди перемещаемого товара новых вещей.

Как указывают в Галицкой таможне, таким образом руководитель компании-отправителя переместил через таможенную границу Украины товары с сокрытием от таможенного контроля. Эти действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят, его точная стоимость будет установлена дополнительно. Дело направят в суд.