На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19

Новости Украины:На Ровенщине подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19.

В Ровенской области подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, всего - уже 1104. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

"По состоянию на вечер 15 мая в Ровенской области подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19", - написал Коваль.

Так, новые случаи COVID-19 обнаружены в:

- 8 жителей из Ровенского района (2 - села Белая Криница и по одному в селах Верховск, Карпиловка, Александрия, Шпанов, Городище, Великий Алексин); - 5 из города Ровно; - 7 из Острожского района (1 - города Острог, 2 - села Мощаниця, 4 - села Милятин); - 2 из города Сарны.

Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 6 до 92 лет.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 1104 случая заболевания COVID-19. Из них - 233 медработники и 82 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 24 человека", - отметил Коваль.

По его словам, преодолели COVID-19 - 340 человек. Сегодня выписаны еще 35 больных.

"В Ровенской области в селах Заря и Рокитне из-за высокого количества больных коронавирусом на выездах и въездах населенных пунктов до сих пор стоят блок-посты", - добавил он.

Напомним, во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека.