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В Сумах трех иностранцев оштрафовали за нарушение карантина

В Сумах трех иностранцев оштрафовали за нарушение карантина
23:51 Пт, 15 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Сумах оштрафовали трех иностранцев за курение кальяна на озере в условиях карантина.

Иностранцам, которые во время карантина курили кальян на берегу озера Чеха в Сумах, все же придется заплатить 17 тысяч гривень штрафа.

Такое решение в пятницу, 15 мая, вынес Сумской апелляционный суд.

«Речь идет о трех граждан Иордании, которые в начале апреля этого года решили отдохнуть в Сумах на берегу озера Чеха и покурить кальян, так как устали от карантинных ограничений. При этом мужчины, находясь в общественном месте, не надели средства индивидуальной защиты», - рассказывает о деталях дела пресс-служба.

Представителями правоохранительных органов на иностранцев были составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина) и направлены в суд первой инстанции. Постановлением Заречного районного суда г. Сумы мужчины были признаны виновными в нарушении требований п.п.1 и п.п.5 п.2 Постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2», и подвергнуты административному взысканию по ст. 44-3 КУоАП в виде штрафа в размере 17 000 гривень.

Не согласившись с таким решением местного суда, защитник иностранных граждан подал апелляционные жалобы, в которых просил отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство в отношении его подзащитных.

Аргументировал, в частности, неконституционностью положений постановления Кабмина, которое, по его мнению, незаконно ограничивает свободу передвижения граждан. Кроме того, апеллировал к тому, что государство не выполнило свои обязательства относительно обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия населения, ведь несмотря на все попытки его подзащитных им не удалось приобрести средства индивидуальной защиты в аптеках города. А обязанности граждан самостоятельно их изготовлять законодательством Украины не предусмотрено. Таким образом, по мнению адвоката, мужчины не могут нести ответственности за пребывание в общественном месте без масок или респираторов, поскольку в этом нет их вины. Защитник также пытался оправдать поведение своих подзащитных незнанием украинского языка, а, следовательно, при составлении протоколов работники правоохранительных органов должны были позаботиться о переводчике и адвокате.

Рассмотрев материалы административного производства, Сумский апелляционный суд отказал защитнику в удовлетворении его апелляционных требований и оставил без изменений постановление суда первой инстанции.

Такое решение было принято ввиду того, что зключение суда о доказанности вины граждан Иордании в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП, основывается на собранных и проверенных в судебном заседании доводах.

«Как следует из материалов дела, а именно видеозаписи из нагрудной камеры полицейского, лица свободно общались с полицейскими на украинском языке, никаких замечаний касательно непонимания ими украинского языка не высказывали и о привлечении переводчика не просили. Апелляционный суд также признал безосновательными доводы адвоката о том, что его подзащитные не по своей воле находились в общественном месте без масок или респираторов, поскольку в своих объяснениях полицейским лица объяснили, что имеют средства индивидуальной защиты, но они находятся в транспортном средстве неподалеку. Более того, в момент когда в отношении них составлялись протоколы, мужчины уже были в масках», - сообщает пресс-служба.

Напоминаем, по состоянию на утро 15 мая в Сумской области 158 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). 85 человек вылечились.

В Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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Сумы, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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