На Буковине за сутки от коронавируса вылечились больше людей, чем заболели

Новости Украины:В Черновицкой области за сутки от коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели.

В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 47 случаев инфицирования COVID-19. В то же время у 52 пациентов подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«52 буковинца сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов», - отметил он.

В то же время, по словам главы области, 15 мая по результатам исследования 470 новых образцов официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 2647. В результате заболевания умерли 102 человека, 564 пациента выздоровели.

Напоминаем, по состоянию на 15 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 330 случаев COVID-19 (483 - за последние сутки), в том числе 476 летальных. Всего выздоровели 4473 человека.