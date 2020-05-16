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В Виннице мужчина получил пять лет тюрьмы за убийство собаки

В Виннице мужчина получил пять лет тюрьмы за убийство собаки
00:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:В Виннице мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство собаки.

28-летнего жителя Винницы за жестокое избиение собаки приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщают пресс-служба суда.

Приговор был вынесен 14 мая, хотя сам случай произошел весной прошлого года. Установлено, что 80-летний винничанин выгуливал своего шпица. Навстречу шел мужчина и сильно ударил ногой 13-летнего пса в живот.

Животное упало бездыханным, а по дороге в ветклинику умерло от полученных травм.

Суд учел молодость подсудимого и отсутствие смягчающих обстоятельств. Поэтому мужчина получил пять лет лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, винничанин должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

 

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Винница, Суд, Собака.
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