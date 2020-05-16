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Шахты “Павлоградугля” восстанавливают свою работу

Шахты “Павлоградугля” восстанавливают свою работу
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Ольга Буславец сообщила. что работу ДТЭК "Павлоградуголь" возобновят.

ДТЭК запустит работу ДТЭК "Павлоградуголь" по требованию Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

"Сегодня у меня было совещание с энергетиками. Я требовала у представителя государственных шахт вывести шахтеров в ближайшее время на работу. Меня заверили, что 16 мая работники "Павлоградугля" выйдут на работу и будут получать зарплату", - сказала Буславец.

Как сообщалось, с 20 апреля приостановили работу 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК.

ДТЭК объяснил свои действия "системным кризисом" в энергетической отрасли Украины, которая продолжается с прошлого года и привела к разбалансировке энергосистемы Украины.

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Шахта, Павлоградуголь, Ольга Буславец.
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