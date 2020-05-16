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Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч

Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Ректор вуза в Харькове пытался получить 300 тыс неправомерной выгоды.

Полицейские задержали ректора одного из харьковских вузов за вымогательство 300 тысяч гривень у предпринимателя.

Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

«Полицейские установили, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 тысяч гривень за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда», - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержание проводили сотрудники Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. В помещении университета проведен обыск.

Правоохранители установили, что квитанцию о переводе денег на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

Ректор и проректор задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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Харьков, Полиция, Взятка, Ректор, Нацполиция.
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