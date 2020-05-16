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Пограничники задержали туристов из Азербайджана, которые скупали металл в Украине

Пограничники задержали туристов из Азербайджана, которые скупали металл в Украине
04:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Пограничники оформили на иностранцев документы за нарушение пограничного режима.

На Харьковщине правоохранители остановили грузовик с двумя иностранцами-нарушителями в кабине, которые скупали металл в украинском пограничье.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Транспортное средство остановили на окраине населенного пункта Великий Бурлук пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции. Водитель и пассажир назвались гражданами Азербайджана и объяснили, что занимаются закупкой металлолома. При этом пассажир не имел никаких документов, хотя их ношение в пограничной территории обязательно всегда, а тем более во время карантина”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что иностранцев доставили в пограничное подразделение, где выяснили, что оба они приехали в Украину с частной целью, а не для трудоустройства. Оба превысили установленный для иностранцев срок пребывания на территории Украины. К тому же, иностранцу, который был без документов, в 2016 году Госмиграционная служба запретила въезд в Украину на пять лет, но с тех пор человек так и не уехал домой.

“Пограничники оформили на иностранцев документы за нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП) и правил пребывания в Украине (ст. 203 КУоАП). А иностранцу, который повторно попался за нарушение украинского законодательства, отныне запрещен въезд в Украину на десять лет”, — отмечается в сообщении.

Также после восстановления международного авиационного пассажирского сообщения его будут выдворены из Украины.

Кроме того, автомобиль с грузом металлолома для принятия дальнейшего правового решения изъяты сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, узбек, спрятавшись в грузовом поезде, попытался незаконно попасть в РФ.

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Пограничники, ГПСУ, Харьковщина.
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