На Кировоградщине из незаконного оборота изъяли 17 тыс л алкоголя

Новости Украины:У тех, кто работал подпольно, изъяли оборудование на сумму 300 тыс. грн.

На Кировоградщине из незаконного оборота изъяли 17 тыс. литров алкогольных напитков и более 2,7 тыс. литров спирта, сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

"В ходе проверок с начала года из подпольного оборота изъяли спирт и алкоголь на общую сумму 3,7 млн грн. Кроме этого, проверяли и производителей алкогольных напитков. У тех, кто работал подпольно, изъяли оборудование на сумму 300 тыс. грн", - цитирует пресс-служба главу ОГА Андрея Балоня.

Всего с начал года специалисты контролирующих органов провели 119 проверок. По их результатам обнаружили 82 правонарушения.

"Сейчас правоохранители составили 50 протоколов об административных нарушениях и начали девять уголовных производств", – добавили в ОГА.