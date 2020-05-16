На Донбассе двое военнослужащих получили ранение

Новости Украины:За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов, двое военнослужащих ранено.

За прошедшие сутки российские наёмники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино по позициям ООС было выпущено 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного российские наёмники дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" дважды велся огонь в окрестностях Орехово, где использовались минометы 120-калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 15 мая было ранено по меньшей мере одного российского наёмника.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сводке.

Кроме того в штабе подчеркнули, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.