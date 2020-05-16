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В Киеве ограничат движение на ряде улиц: как проехать

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В Киеве ограничат движение на ряде улиц: как проехать
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Коммунальщики ограничат движение на некоторых улицах столицы в течение выходных из-за капитального ремонта дорог..

В Киеве автомобильное движение ограничат на ряде улиц.

Об этом сообщает Киевавтодор. Неудобства на дороге связаны с капитальным ремонтом дорог. В частности, на Пушкинской. А вот на участке между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого коммунальщики будут наносить разметку.

"Используем двухкомпонентный холодный пластик. Такая разметка лучше держится на покрытии. Чтобы меньше влиять на трафик, нанесение разметки выполним на выходных", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, движение также ограничат с 00:00 18 мая до 20:00 31 мая на улице Заболотной. Ремонтники постелят верхний слой покрытия. С 18 до 23 мая они будут работать в направлении Одесской площади. А с 24 по 31 мая - в сторону Столичного шоссе.

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Это же касается улицы Шота Руставели, движение автомобилей на которой ограничат с 8:00 16 мая до 18:00 17 мая. Покрытие обновляют и на участке между улицами Саксаганского и Бассейной.

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Киев, КГГА, Проезд, Движение транспорта.
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