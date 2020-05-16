Спасатели ликвидировали возгорание торфа в Киеве

Новости Украины:В Дарницком районе столицы произошло возгорание торфа.

Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м. в Дарницком районе Киева, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"16 мая в 15:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании торфа на ул.Лермонтова, 101, в Дарницком районе столицы. Установлено, что горит торф отдельными ячейками общей площадью 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 18:43 и полностью ликвидирован в 19:11.

На месте происшествия работало 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.