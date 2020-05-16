На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военнослужащим

Новости Украины:Сержант Дмитрий Кузьменко трагически погиб 13 мая вблизи Краматорска.

В селе Райки Бердичевского района Житомирской области попрощались с Дмитрием Кузьменко, погибшим под Краматорском.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко в Facebook.

«В селе Райки Бердичевского района состоялось прощание с воином-Героем Дмитрием Кузьменко, который служил в Силах специальных операций. Искренние соболезнования и низкий поклон родителям, родным и коллегам-побратимам», - говорится в сообщении.

Сержант Дмитрий Кузьменко вместе с майором Андреем Суприганом трагически погибли 13 мая вблизи Краматорска.

По информации штаба ООС, военные погибли во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.

В соцсетях сообщали, что майор Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование на воду. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак распорядился всесторонне расследовать причины, которые привели к гибели военнослужащих.

О Кузьменко известно, что он был контрактником одной из воинских частей Бердичева.