В Винницкой области пьяная девушка наехала на велосипедистку и ее детей

Новости Украины:На Винничине пьяная 21-летняя девушка наехала на женщину с малолетними детьми.

В Казатине водитель автомобиля Opel Vectra совершила наезд на велосипедистку и двух ее малолетних детей. По факту аварии следствием начато уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

"Около 19:00 (15 мая - ред.) в городе Казатин водитель автомобиля Opel Vectra, 21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей 5-ти лет и 7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда велосипедистка и ее дети, жители Казатина, получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

"Сейчас полицией выясняются все обстоятельства и причины ДТП. В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Транспортное средство помещено на штрафплощадку", - сообщили правоохранители.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Проводится расследование.

Напоминаем, остановленный за нарушение ПДД мужчина в Полтаве угрожал полицейскому ножом.