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В Днепропетровской области в водоеме обнаружили тело пропавшей пенсионерки

В Днепропетровской области в водоеме обнаружили тело пропавшей пенсионерки
23:48 Сб, 16 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Тело пенсионерки находилось в воде на расстоянии 3-х метров от берега.

 Спасатели извлекли из водоема тело погибшей женщины в Днепропетровской области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

“16 мая в 18:15 в Службу спасения „101“ от правоохранителей поступило сообщение о теле, обнаруженном на поверхности воды в местном пруду поселка Кринички Криничанского района... По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что тело находится в воде на расстоянии 3-х метров от берега”, — написали спасатели.

Отмечается, что один из сотрудников пожарно-спасательного подразделения в защитном костюме зашел в воду и с помощью снаряжения доставил тело погибшей женщины на берег, передав его сотрудникам полиции. “Лицо погибшей уже установлено — это 77-летняя жительница села Красный Яр, которая 12 мая ушла из дома и до настоящего времени находилась в розыске”, — сообщили спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.

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Полиция, ГСЧС, Розыск.
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