В Днепропетровской области в водоеме обнаружили тело пропавшей пенсионерки

Новости Украины:Тело пенсионерки находилось в воде на расстоянии 3-х метров от берега.

Спасатели извлекли из водоема тело погибшей женщины в Днепропетровской области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

“16 мая в 18:15 в Службу спасения „101“ от правоохранителей поступило сообщение о теле, обнаруженном на поверхности воды в местном пруду поселка Кринички Криничанского района... По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что тело находится в воде на расстоянии 3-х метров от берега”, — написали спасатели.

Отмечается, что один из сотрудников пожарно-спасательного подразделения в защитном костюме зашел в воду и с помощью снаряжения доставил тело погибшей женщины на берег, передав его сотрудникам полиции. “Лицо погибшей уже установлено — это 77-летняя жительница села Красный Яр, которая 12 мая ушла из дома и до настоящего времени находилась в розыске”, — сообщили спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.