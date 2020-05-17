Оккупанты сообщили об отмене режима самоизоляции в Крыму

Новости Украины:На оккупированном полуострове отменили обязательный режим самоизоляции.

В Крыму заявили о 13-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, при этом так называемая "власть" оккупированного полуострова отменила обязательный режим самоизоляции, за исключением людей старше 65 лет.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Из 13 заразившихся - 9 бессимптомных", - сообщает КПГ со ссылкой на «руководителя» так называемого регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

В итоге по Крыму с учетом Севастополя подтверждено 407 случаев заболевания и семь смертей от коронавирусной инфекции.

Крымская правозащитная группа также информирует, что с понедельника, 18 мая решением «властей» для жителей Крыма отменяется режим обязательной самоизоляции.

При этом он сохраняется для граждан старше 65 лет, а несовершеннолетние обязаны находиться в общественных местах в сопровождении родителей… Остальным гражданам рекомендуют "ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов”, – цитирует КПГ новую версию "указа" оккупационных властей.

Как ранее сообщало агентство, всего с начала года в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 135 человек. В остальной части полуострова - 259 случаев COVID-19.

Итого по Крыму с учетом Севастополя — семь умерших от коронавирусной болезни. Двое в Севастополе и пятеро — на остальной территории Крыма.