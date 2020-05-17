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Фонд Порошенко передал в больницы Закарпатья отремонтированные аппараты ИВЛ

Фонд Порошенко передал в больницы Закарпатья отремонтированные аппараты ИВЛ
01:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Фонд Порошенко выдал отремонтированные восемь аппаратов ИВЛ в больницы Закарпатья.

Фонд Порошенко передал отремонтированные восемь аппаратов ИВЛ в районные больницы Закарпатской области, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"По всей стране мы работаем с больницами, пытаясь максимально в меру наших возможностей обеспечить их необходимым. В больнице Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье. Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу, те ли аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах, являются работающими. Обнаружили на Закарпатье восемь неработающих аппаратов, отремонтировали их счет Фонда Порошенко и уже передали в больницы", - сообщила народный депутат из фракции "Евросолидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем, директор Иршавской районной больницы Сергей Караслай добавил, что в период пандемии каждый аппарат крайне важен, но закупить новое оборудование практически невозможно.

"Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какова будет ситуация с вирусом. Так что, вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтированный аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", - сказал директор.

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Закарпатье, ИВЛ, Фонд Порошенко.
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