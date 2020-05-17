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Эксперты рассказали о катастрофической ситуации с водой в Крыму

Эксперты рассказали о катастрофической ситуации с водой в Крыму
01:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Эксперты со ссылкой на статистику оккупационных "властей" рассказали о катастрофической ситуации с водой в оккупированном Крыму.

За последние годы ситуация с водой в Крыму имеет тенденцию к деградации естественных и наливных резервуаров, за счет ресурса которых происходит снабжение бытовых и промышленных потребителей.

По данным группы «Информационное сопротивление», отсутствие днепровской воды, которая поступала на полуостров посредством Северо-Крымского канала, а также зима с малым количеством осадков, привели к тому, что в настоящее время физическое заполнение крымских водохранилищ составляет примерно треть от необходимого.

Сообщается, что наиболее пострадали наливные водохранилища, питавшиеся водой из ныне перекрытого Северо-Крымского канала.

«Просто катастрофа на расположенном в черте Севастополя водохранилище Фронтовом (заполняемость 4,2%), а также на Межгорном (2,6%), которое некогда было самым крупным из резервуаров подобного класса. Не лучше ситуация и на водохранилищах, пополняемых за счет естественного притока. Белогорское и Партизанское заполнены примерно на 30% от необходимого объема воды, хуже всего дела обстоят на Бахчисарайском (22,9%)», – говорится в сообщении ИС-Крым.

ИС отмечает, что такие данные хоть и утаиваются от СМИ, но являются материалами официальной статистики, которую собирает оккупационная «власть». «С учетом того, что весна также не порадовала крымчан обильными осадками, можно спрогнозировать, что оккупированный Крым ждет как никогда жаркое и безводное лето», – предполагают эксперты.

Напоминаем, ранее крымский блогер показал катастрофическое снижение запасов воды на оккупированном полуострове.

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Вода, Крым, Полуостров, Оккупанты.
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