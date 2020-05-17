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COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений

COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
07:12 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Житомирской области зафиксировали новые случаи заражения.

В субботу в Житомирской области зарегистрировали 6 новых заражений коронавирусом, таким образом число случаев болезни возросло до 546. 

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook. 

"По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 230 проб, количество больных COVID-19 выросло на 6 человек. Суммарная численность заражений составляет 546 человек".

На Ровенщине зафиксирован 21 новый случай коронавируса 

Больше всего заражений подтвердили в областном центре – 189. В Коростене обнаружили 100 случаев, в Бердичеве – 92.

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Украина, Житомир, Карантин, Коронавирус.
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