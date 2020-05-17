COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Житомирской области зафиксировали новые случаи заражения.

В субботу в Житомирской области зарегистрировали 6 новых заражений коронавирусом, таким образом число случаев болезни возросло до 546.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 230 проб, количество больных COVID-19 выросло на 6 человек. Суммарная численность заражений составляет 546 человек".

Больше всего заражений подтвердили в областном центре – 189. В Коростене обнаружили 100 случаев, в Бердичеве – 92.