На Хмельнитчине на самоизоляцию ушло все отделение перинатального центра

Новости Украины:В Каменце-Подольском на изоляции будет находиться отделение патологии беременных.

На Хмельнитчине из-за коронавируса, который обнаружили у одной из медсестер учреждения, все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Об этом сообщил городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в Facebook.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно", - написал Симашкевич.

По сообщению мэра города, речь идет об обследовании около 50 работников отделения.

Напомним: по состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине обнаружены 253 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в Украине по состоянию на утро зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433.