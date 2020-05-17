В оккупированном Крыму зафиксировали уже 419 случаев коронавируса

Новости Украины:В Крыму за сутки зарегистрировано девять новых случаев COVID-19.

На территории Крыма и Севастополя за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

"За последние сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев COVID-19. В Севастополе 17 мая 2020 года заявили о трех новых случаях. В Евпаторийской городской больнице скончалась пациентка 60-ти лет с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным "властей", шесть из девяти случаев коронавируса в Крыму выявлены в ранее зарегистрированных очагах, один заболевший прибыл из российского Санкт-Петербурга, двое – при лабораторном скрининге здоровых людей.

В Севастополе трое новых больных COVID-19 заразились, находясь в контактной группе с ранее заболевшими.

Таким образом, в Севастополе на 17 мая зарегистрировано 138 случаев заболевания, на остальной части полуострова - 281 человек. Итого - 419 случаев заболевания COVID-19.