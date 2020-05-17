На Закарпатье возле КПП "Тыса" воспламенился грузовик с углем

Новости Украины:Спасатели на Закарпатье ликвидировали возгорание грузовика с углем возле КПП "Тыса".

В Закарпатской области возле КПП "Тыса" загорелся грузовик. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели не допустили распространения пламени на другие машины.

"16 мая в 16:19 пожарным поступило сообщение о том, что в селе Соломоново, недалеко от контрольно-пропускного пункта "Тыса "возникло возгорание в полуприцепе Krone. Для ликвидации на место были направлены пожарных-спасателей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 17:02 они прекратили развитие пожара и не допустили распространения пламени на другие машины, а в 18:07 полностью ликвидировали пожар.

В результате повреждено 8 поддонов угля и тент полуприцепа. Пострадавших нет.