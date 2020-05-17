Командующий ООС рассказал о карантинных мерах на передовой

Новости Украины:Сергей Наев сообщил, что все военные должны носить защитные маски из-за коронавируса.

Военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мероприятий.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос, обязаны ли военные носить маски на передовой, передаетРадио Свобода.

По словам Наева, защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.

Что касается военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки.

"На нуле" в основном защитные маски применяются военными в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей, заметил Наев.

Напомним, Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение операции Объединенных сил на Донбассе.