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Понедельник, 18.05.2020
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На Житомирщине за сутки зафиксировали 18 случаев коронавируса

На Житомирщине за сутки зафиксировали 18 случаев коронавируса
01:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Житомирской области происходит рост динамики распространения коронавируса.

По состоянию на 22:30 17 мая, по результатам лабораторного исследования 242 проб, количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 18 человек, 7 повторных проб уже инфицированных жителей Любарского района, Бердичева, Коростеня и Житомира показали наличие болезни в организме.

Об этом сообщает председатель Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

По данным Житомирского областного лабцентру, фиксируется рост динамики заражения коронавируса. Особенно, это заметно среди жителей Любарского района - 15 новых случаев. При этом, количество оправилась от коронавирусной болезни выросло на 9 человек - это жители Андрушевки и Ружин.

Суммарная численность заражений составляет 564 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 189 человек, в Коростене - 100 и в Бердичеве - 92.

Напомним, в Украине зафиксирован уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.

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Житомирщина, Коронавирус, Covid-19.
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