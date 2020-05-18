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Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу больных COVID-19: ситуация по регионам

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Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу больных COVID-19: ситуация по регионам
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Львовской, Ровенской и Киевской областях.

 В Украине вновь снизился суточный прирост заражения Covid-19: по данным СНБО на утро понедельника зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 21 ранее заболевший скончался, 160 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 433 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 15 мая – о 528 новых заболевших.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в понедельник утром, в данное время активных больных в Украине 12 805, тогда как сутки ранее таковых было 12 661, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 144.

Всего в Украине по состоянию на утро 18 мая выявлено 18 616 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 535 человек, а выздоровели - 5 276 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в понедельник, среди новых инфицированных 23 ребенка и 81 медицинский работник. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 83 человека.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 18 616 человек (в т. ч, 1324 - дети и 3 650 медиков).

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 47 , Ривненской - 41, в Киеве – 41 случай.

COVID-19: в Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек

Всего за сутки проведено 5098 ПЦР-тестов.

Динамика статистики предыдущих дней такова:

- на утро 17 мая было 433 новых случая заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 210 выздоровели;

- на утро 16 мая было 528 новых случаев заболевания Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 433 выздоровели;

- на утро 15 мая было 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели;

- на утро 14 мая, - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427 больных;

-на утро 13 мая сообщалось о 402 новых случаях заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели;

- на утро 12 мая - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся;

- на утро 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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