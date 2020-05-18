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Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина

Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
12:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро.

С 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер, что включает возобновление работы общественного транспорта в обычном режиме, функционирование спортивных залов и промышленных рынков, заявил мэр столицы Виталий Кличко

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. квадратных метров, спортзалы и фитнесс-центры, кроме бассейнов", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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